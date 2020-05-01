Выплаты в размере МРОТ получат ИП, которые раньше не попали в список Минэка Карелии

Оперативный штаб по экономике Республики Карелия, который разрабатывает предложения по господдержке бизнеса в период эпидемии, расширил список видов деятельности ИП, имеющих право на выплаты из бюджета.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетов, по чей инициативе были внесены изменения.

"Эти виды деятельности уже включены в перечень пострадавших отраслей, утверждённое постановлением правительства Республики Карелия от 23 апреля 2020 года № 169-П, но не вошли в положение о финансовой помощи предпринимателям. Я обратилась в адрес министерства экономического развития о том, чтобы это несоответствие было исправлено. Предприниматели ждут такой помощи, многие предприниматели закрыты, микробизнесу сейчас жизненно необходима финансовая поддержка",- сообщила Гнетова. Сферы деятельности и коды ОКВЭД смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".