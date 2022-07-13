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«Вырубка тут потребуется»: мэр Петрозаводска высказался о судьбе «Кургана»

Новости. Общество
11:32, 29 Июля 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Благоустройство и развитие территории спортивного центра «Курган» в Петрозаводске потребует рубки деревьев, но власти обещают делать это аккуратно.

О судьбе «Кургана» высказался глава города Владимир Любарский, комментируя итоги очередного заседания рабочей группы, которая была создана после протестов жителей города против рубок.

По словам Любарского, на заседании обсуждался отчёт Института леса КарНЦ РАН о краснокнижных растениях на территории «Кургана» и возможных последствиях вырубок.

«Да, отчет поставил перед нами ряд непростых вопросов. Мнение специалистов института понятно: интенсивная вырубка способна стать причиной ветровалов и потенциально может нанести ущерб экосистеме этого ценного уголка природы в центре города», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, на территории «Кургана» невозможно обойтись без санитарной вырубки.

«Больные и старые деревья требуется сносить, чтобы они не заражали здоровый лес, это подтверждают и специалисты-экологи. Другая история — дальнейшее благоустройство Кургана и работы по реализации новых проектов: расширение трасс, установка ограждений, монтаж наружного освещения, создание транзитных велопешеходных маршрутов. Вырубка тут потребуется. Пусть и не в таких больших объемах. Где-то она будет носить просто локальный характер. Чтобы планировать нашу дальнейшую работу, нам надо понимать, к каким последствиям может привести снос отдельных деревьев в каждом конкретном случае», — пояснил Любарский.

По его словам, участники рабочей группы договорились обсудить со специалистами планы развития «Кургана» как спортивного и рекреационного объекта с учетом актуальных проектов, согласовать схему будущих работ, с их привязкой к местности. После этого ученые Института леса дадут заключение о возможных последствиях.

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