Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
«Иногда они возвращаются» 2
Сегодня 14:46
В Карелии спасатели опубликовали кадры с места ДТП, где массово пострадали люди 1
Сегодня 15:24

Выставка современного искусства в Архангельской области обернулась дракой местных жителей с художниками

Новости. Происшествия
18:40, 26 Июля 2021
фото: 29.ru

Одному из участников потасовки разбили о голову бутылку.

Выставка современного искусства на острове Кегостров, расположенном в черте города Архангельска, обернулась дракой местных жителей с художниками. Как пишет издание 29.ru, на открытие экспозиции под названием «Коровник», которая проходила в одном из заброшенных зданий, собрались несколько десятков человек. Когда последние гости собирались уезжать на теплоходе домой, между местными жителями и посетителями выставки вспыхнула потасовка.

Любители современного искусства ответили на агрессию местных жителей газом из перцовых баллончиков. Островитяне стали кидать в теплоход бутылки и палки. Кому-то из участников конфликта бутылка угодила в голову. Сейчас полиция пытается выяснить причины произошедшего и установить виновных в потасовке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-07-26 19:45:04
Сквозь голодную толпу, стоящую за искусством, лезу, раскинув всех, без очереди я!
(с)Юрий Шевчук
Изя
2021-07-26 18:52:17
В мире множество искусств,
Что волнуют нас до дрожи,
Даже до потери чувств
Довести искусство может .

Вячеслав Щедрин
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

Сегодня 14:46
Политкухня
«Иногда они возвращаются» 2
Отставной карельский министр из правительства Нелидова возглавил Северо-Западный департамент Рослесхоза.
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 29
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»