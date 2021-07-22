Выставка современного искусства в Архангельской области обернулась дракой местных жителей с художниками

Одному из участников потасовки разбили о голову бутылку.

Выставка современного искусства на острове Кегостров, расположенном в черте города Архангельска, обернулась дракой местных жителей с художниками. Как пишет издание 29.ru, на открытие экспозиции под названием «Коровник», которая проходила в одном из заброшенных зданий, собрались несколько десятков человек. Когда последние гости собирались уезжать на теплоходе домой, между местными жителями и посетителями выставки вспыхнула потасовка.

Любители современного искусства ответили на агрессию местных жителей газом из перцовых баллончиков. Островитяне стали кидать в теплоход бутылки и палки. Кому-то из участников конфликта бутылка угодила в голову. Сейчас полиция пытается выяснить причины произошедшего и установить виновных в потасовке.