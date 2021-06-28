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Windows окончательно отказалась от Internet Explorer

Новости. Общество
20:30, 28 Июня 2021
фото: © Microsoft

Windows 11 окажется первой ОС от Microsoft, в которой не будет браузера Internet Explorer.

Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на издание The Verge.

В разговоре с журналистами представители Microsoft подтвердили, что популярный ранее браузер окончательно исчез из Windows. Программа для просмотра веб-страниц удалена из новой операционной системы, ее невозможно установить из магазина Microsoft. «Настольное приложение Internet Explorer 11 не будет доступно в Windows 11. Microsoft Edge является браузером по умолчанию для новой Windows», — пояснили в компании.

По словам журналистов, они ожидали, что корпорация постепенно откажется от браузера, однако подозревали, что пользователи Windows 11 смогут установить устаревшую программу самостоятельно. В мае представители Microsoft заявили, что компания окончательно похоронит Internet Explorer и откажется от его поддержки 25 апреля 2022 года.

В материале издания говорится, что это первый за 20 лет случай, когда Microsoft не ассоциирует Internet Explorer с актуальной версией Windows.

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