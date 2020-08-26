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За два года в Финляндию нелегально вывезли из России более 5 тонн золота

Новости. Криминал
10:33, 27 Августа 2020
фото: https://www.facebook.com/rajavartiolaitos
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Финский суд приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег.

На скамье подсудимых оказался мужчина, который перевез зимой и весной 2018 года три партии золота общим весом 116 килограммов с таможенного склада в Кюменлааксо в таможенный склад аэропорта Вантаа, откуда этот груз должен быо отправиться в Турцию. По версии следствия, ценный металл был доставлен из России контрабандой.

Как сообщила финская телекомпания Yle, стоимость этого золота составляет 3,5 миллиона евро, однако подсудимый за каждую перевозку получал лишь по 200 евро. Между тем правоохранительные органы Финляндии полагают, что эта история может быть связана с уголовным делом о контрабанде, которое расследуется сейчас в России. Согласно его материалам, в 2016-2018 годах из России в Финляндию было нелегально вывезено более 5 тонн золота, происхождение которого неизвестно.

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Комментарии

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кир
2020-08-27 12:12:06
Людишки продажные и криминальные.
zanoza
2020-08-27 11:45:15
Уплывает золотишко из России целыми тоннами, ведь граница у нас , как оказывается, дырявая.
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