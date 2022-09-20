За обвиненного в отсутствии патриотизма председателя Союза журналистов Карелии вступились его коллеги

Журналисты выступили в поддержку председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова, информационную кампанию против которого развязали некоторые СМИ и паблики в соцсетях.

Открытое обращение размещено в официальной группе Союза журналистов Карелии Вконтакте.

Поводом стала появившаяся в малоизвестном федеральном интернет-издании «Новый взгляд» публикация, в которой Георгия Чентемирова обвинили в отсутствии патриотизма и критике властей.

«Стилистика данного текста не оставляет ни малейших сомнений в том, что его главной целью было унизить и оскорбить журналиста, который продолжает честно и добросовестно выполнять свою работу. На спланированный характер данной публикации указывает тот факт, что этот же текст с небольшими изменениями с интервалом в несколько минут появился сразу в нескольких карельских пабликах», — говорится в тексте обращения.

По мнению его авторов и тех, кто выступил в поддержку председателя Союза, эти публикации являются «беспрецедентной травлей» журналиста «известного в республике своей принципиальностью и честностью».

«Мы убеждены, что таким образом хотят „зачистить“ от неугодных журналистов информационное поле Карелии. Возможно, другой целью этой „акции“ является уничтожение Союза журналистов Карелии, который единственный в стране обратился в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры против фактического введения цензуры…», — сказано в обращении.

В нем так же высказывается мнение, что «появление подобных публикаций несет огромную нравственную угрозу всему обществу, всем нам».

«В истории нашей страны было немало кровавых страниц, когда самые честные и смелые люди оказывались в лагерях, тюрьмах, вынуждены были между смерть и эмиграцией выбирать жизнь вдали от родины. Тогда тоже были омерзительные статьи в газетах, собрания трудовых коллективов, где клеймили врагов народа, обвиняя их в отсутствии патриотизма и работе на иностранные разведки. Неужели мы вновь должны пройти тот адский урок, который мы никак не можем усвоить? Наше обращение — это не просто слова поддержки Георгию Чентемирову. Наше обращение — это сигнал всему обществу о том, что болезнь зашла уже слишком далеко», — говорится в тексте заявления.

Подписи под ним поставили более 50 человек.