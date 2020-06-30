За сутки шесть жителей Карелии попали в больницы с пневмонией

За минувшие сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 761 пациент, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19, напомнили в оперштабе.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и пневмонией в республике.