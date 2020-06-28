Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков: Мы не скрывали число умерших

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и пневмонией в республике.

- Жители Карелии оценили, что с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции мы даём самую достоверную информацию, - написал на своей странице в соцсети Охлопков. - Мы не скрывали число умерших, давали объективную картину по разным видам пневмонии. Максимально честно отражаем картину и на сегодня. Всегда говорили о том, что пик заболевания только впереди, что мы не прошли даже и четверти закономерного течения инфекционного процесса.

Все меры ограничения в самом начале были приняты только для того, чтобы здравоохранение было максимально готово к пику заболевания. Выстроены три эшелона стационаров под ковид, врачи наработали необходимый опыт и, самое главное, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Мы максимально готовы принять и эффективно лечить больных.

Эпидситуация по-прежнему тревожная, но жизнь идёт своим чередом. Всю жизнь нельзя оставаться в изоляции, и специалисты все чаще говорят о выработке коллективного, или популяционного, иммунитета против вируса. Мы не озвучиваем эти константы голословно. У нас наименьший процент тяжёлых больных и летальных исходов от ковид, отсутствует летальность среди медицинского персонала. Мы благодарны врачам первичного звена: следуя правильным алгоритмам диагностики, мы достигли таких результатов.

На прошлой неделе в Республике Карелия ежедневно регистрировалось значительное количество ковид-положительных граждан – от 18 до 59 человек. По мнению специалистов, большой суточный прирост обусловлен несколькими причинами. Увеличился объем проводимых тестов на ковид у контактных лиц, следовательно, и выявляемость положительных результатов. При этом отмечается большое количество бессимптомных пациентов: не зная об инфицировании, они заражают других. Свою роль играет увеличение количества приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Настораживает неосмотрительность граждан, игнорирование мер профилактики коронавируса, которое наблюдается повсеместно. Устав находиться на изоляции, граждане стали выходить на улицу, в места большого скопления людей, зачастую пренебрегая мерами инфекционной безопасности.

Масочный режим, социальная дистанция, применение средств дезинфекции, правильное мытье рук – все эти элементарные меры остаются актуальными, необходимыми и обязательными.