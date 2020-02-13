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Заброшенную школу в Петрозаводске планируют передать в собственность республики

Новости. Экономика
15:57, 13 Февраля 2020
фото: rk.karelia.ru
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Власти столицы Карелии не смогли продать заброшенное здание на улице Волховской и приняли решение передать его в собственность республики.

На сайте Петрозаводского городского совета опубликован проект решения, в котором содержится перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Петрозаводска в государственную собственность республики.

В перечне присутствуют два пункта: здание бывшей школы на улице Волховская, дом 10 и земельный участок под ним.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-02-13 18:15:33
Многие там учились. Начальники, общественники и КТб-шники. Даже Разбивная и Чехонин. :)
новый
2020-02-13 16:52:45
Это Зарека. Учи матчасть.
Топор
2020-02-13 16:40:18
Можно сделать первую городскую тюрьму, количество "террористов" ведь растёт в геометрической прогрессии?
Можно платную тюрьму сделать, для неугодных бизнесменов? Или как?
zanoza
2020-02-13 16:40:02
Повысили статус апартаментов бомжей района "Голиковка".
кир
2020-02-13 18:12:09
zanoza, давно живёшь в нашем тауне? Может к тебе повышенные требования не предъявлять? :)
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