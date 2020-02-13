Заброшенную школу в Петрозаводске планируют передать в собственность республики

Власти столицы Карелии не смогли продать заброшенное здание на улице Волховской и приняли решение передать его в собственность республики.

На сайте Петрозаводского городского совета опубликован проект решения, в котором содержится перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Петрозаводска в государственную собственность республики.

В перечне присутствуют два пункта: здание бывшей школы на улице Волховская, дом 10 и земельный участок под ним.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".