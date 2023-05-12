Заключенные в Карелии отучились в «Школе подготовки к освобождению»

В УФСИН Карелии завершился этап социально-психологической программы «Школа подготовки к освобождению», сообщили в ведомстве.

Занятие «Школы подготовки к освобождению» посетили 20 человек, содержащихся в исправительной колонии №1 поселка Надвоицы, сообщили в региональном УФСИН.



«Мы проводим комплексную работу. Наша задача не только помочь стабилизировать психоэмоциональное состояние, объяснить, как справляться с внутренним напряжением, апатией, но и мотивировать осужденных встать на путь исправления, способствовать процессу ресоциализации, чтобы они с легкостью могли ориентироваться в новых для них условиях и найти достойное место в жизни», - отметила начальник психологической лаборатории, подполковник внутренней службы Нонна Семичева.



Они должны выйти на свободу через полгода, поэтому психологи посоветовали им, как устроиться в нормальной жизни, что нужно делать, чтобы снова не оказаться за решеткой, о возможных трудностях при трудоустройстве, способах решения социальных проблем.