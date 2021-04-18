Заключенным в Карелии собирают подарки на Пасху - нужна помощь

Карельская епархия приглашает петрозаводчан собрать пасхальные подарки для заключенных.

«Всех неравнодушных приглашаем принять участие в акции по сбору подарков для лиц, находящихся в местах заключения, в преддверии праздника Светлой Пасхи», — говорится в обращении на сайте Карельской епархии.

В качестве подарков можно приносить сгущенное молоко, чай, кофе, бумагу, ручки, конверты, а также средства личной гигиены.

Пожертвования просят оставлять в Александро-Невском соборе с 16 апреля по 2 мая с пометкой «акция».