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Заключенным в Карелии собирают подарки на Пасху - нужна помощь

Новости. Общество
17:40, 19 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Карельская епархия приглашает петрозаводчан собрать пасхальные подарки для заключенных.

«Всех неравнодушных приглашаем принять участие в акции по сбору подарков для лиц, находящихся в местах заключения, в преддверии праздника Светлой Пасхи», — говорится в обращении на сайте Карельской епархии.

В качестве подарков можно приносить сгущенное молоко, чай, кофе, бумагу, ручки, конверты, а также средства личной гигиены.

Пожертвования просят оставлять в Александро-Невском соборе с 16 апреля по 2 мая с пометкой «акция».

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Комментарии

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udo
2021-04-19 18:02:19
На волю выйдем всем отомстим.©
театральный критик
2021-04-19 17:51:56
Пила и кайло лучший подарок.
Думающий
2021-04-19 17:44:56
Супер, я этих продуктов давно не покупаю, или редко, не на что: кофе, сгущёнки....надо сесть, чтобы покушать?
Гость
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