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Закрытый за нарушения детский лагерь под Петрозаводском отдадут под палатки

Новости. Общество
11:42, 25 Мая 2020
фото: "Республика"/Михаил Шкрыкин
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Администрация Петрозаводска отказалась от реконструкции детского лагеря "Айно" в поселке Лососинное и намерена передать его под размещение палаточного лагеря.

Это следует из проекта решения Петросовета о передаче земельного участка и всего комплекса зданий "Айно" в республиканскую собственность.

В пояснительной записке дана оценка нынешнего состояния лагеря, построенного в 1989 году.

Надзорные органы признали, что "Айно" не соответствует санитарным правилам, противопожарным нормам, требованиям обеспечения безопасности людей на водных объектах и правилам антитеррористической защищенности.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-05-25 12:25:47
А в палатках всё будет соответствовать нормам, особенно санитарным и противопожарным. И что за мода в северном регионе устраивать палаточный детский лагерь, у нас ночи белые, а не жаркие.
Leopol'd
2020-05-25 12:31:48
zanoza, надо и палаточные проводить. Только и эту идею испоганят. Выставят требования по оборудованию стоянки такие, что легче не проводить.
Два года в летних, спортивных лагерях, в палатках проводил (в начале 80х). Отличная школа.
zanoza
2020-05-25 12:45:36
Leopol'd, в 80-х это было возможно и контроль за такими лагерями был должный, а сейчас это бизнес, взять хотя бы трагедию на Сямозере, там ведь тоже палаточный лагерь был, только палаток на всех детей не хватало и их отправляли в принудительные экстремальные походы с летальным исходом.
новый
2020-05-25 12:23:11
Распродадут и котеджей понастроят. Либерда, я правильно сказал ?
Гость
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