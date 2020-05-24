Закрытый за нарушения детский лагерь под Петрозаводском отдадут под палатки

Администрация Петрозаводска отказалась от реконструкции детского лагеря "Айно" в поселке Лососинное и намерена передать его под размещение палаточного лагеря.

Это следует из проекта решения Петросовета о передаче земельного участка и всего комплекса зданий "Айно" в республиканскую собственность.

В пояснительной записке дана оценка нынешнего состояния лагеря, построенного в 1989 году. Надзорные органы признали, что "Айно" не соответствует санитарным правилам, противопожарным нормам, требованиям обеспечения безопасности людей на водных объектах и правилам антитеррористической защищенности. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".