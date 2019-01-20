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Новости. Общество
09:09, 20 Января 2019
фото: ФСИН России

Замглавны ФСИН прокомментировал приговор экс-начальнику колонии в Карелии Коссиеву

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Замначальника ФСИН России Валерий Максименко заявил "Дождю", что приговор бывшему начальнику колонии №7 Сергею Коссиеву не связан с заявлениями Ильдара Дадина.

"Когда происходила история с Ильдаром Дадиным, после нашумевшего письма, в колонию зачастили проверки из Москвы. Начальник территориального органа УФСИН по Карелии тогда сделал замечание этому Коссиеву, он еще майором был, что к нему высокие гости, инстанции, как на работу ездят, почти каждый день, а у него тут забор покосился, тут штукатурка отваливается. У тебя, говорят, колония в неприглядном виде, приведи ее в порядок. Вместо того, чтобы пойти законным путем: составить смету, утвердить ее и получить деньги, он решил обложить данью заключенных", — сказал Максименко "Дождю".

Он добавил, что экс-начальник колонии за деньги обещал заключенным обеспечить более легкие условия содержания и условно-досрочное освобождение. При этом он отметил, что факты пыток не подтвердились.

Напомним ,16 января Сегежский городской суд Карелии приговорил экс-начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении их. Суть приговора ранее не раскрывалась.

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