Зарплаты муниципальных и федеральных бюджетников в Карелии отличаются в 1,7 раза

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций в Карелии значительно отличается в зависимости от того, какое это учреждение – муниципальное, республиканское или федеральное.

Это следует из данных Карелиястата о средней зарплате бюджетников за январь-сентябрь 2020 года.

Разрыв в зарплатах между федеральным и муниципальным уровнем составляет почти 25 тыс. рублей в месяц. По сравнению с республиканскими бюджетниками отличия тоже значительные. О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".