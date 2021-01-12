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Заседание комитета по бюджету и налогам парламента Карелии продолжалось три минуты

Новости. Экономика
11:39, 13 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Члены профильного комитета подержали соглашение между республиканским министерством финансов и Минфином России о реструктуризации региональной заложенности.

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Карелии рекомендовал 13 января республиканскому парламенту одобрить дополнительное соглашение между карельским министерством финансов и Минфином России, касающееся реструктуризации региональной задолженности по кредитам из федерального бюджета. Это соглашение было заключено в конце ноября прошлого года в Москве, и теперь его должны утвердить своим законодательным актом депутаты карельского парламента.

К подписанному соглашению прилагается график погашения реструктурированной задолженности республики до 2029 года. Согласно этому графику, общая сумма к уплате составляет почти 3,4 миллиарда рублей.

Заседание профильного комитета карельского парламента продолжалось 13 января всего три минуты. Депутаты приняли решение без обсуждения.

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