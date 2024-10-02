Затор образовался у старинной плотины на одной из крупнейших рек Карелии

В Суоярвском округе срочно убирают деревья, скопившиеся у пешеходного моста.

В поселке Игнойла Суоярвского округа на реке Шуя перед пешеходным мостом образовался затор из прибившихся течением деревьев. Об этом сообщили в официальном паблике Суоярвского округа.

Ситуация осложняется тем, что в 150 метрах ниже по течению расположена плотина станции ГЭС-26 «Игнойла» группы малых ГЭС. Станция была построена ещё, а начале XX века.

«В целях исключения чрезвычайной ситуации и подъёма уровня воды в реке Шуя Управлением автомобильных дорог Карелии проводятся работы по уборке деревьев», — сообщили в паблике.