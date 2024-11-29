«Заведите 2 будильника, чтобы просыпаться бодрым», — Михаил Охлопков одобрил совет будущего врача

Студентка первого курса медицинского института ПетрГУ дала совет, правильно ставить будильник, чтобы просыпаться бодрым.

Глава карельскогог Минздрава Михаил Охлопков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о том, как высыпаться и чувствовать себя отдохнувшим.

Совет заключался в том, чтобы правильно ставить будильник и отслеживать циклы сна. Суть метода министр раскрыл в опубликованном видеоролике.



О методе, который помогает сохранить правильный цикл сна, чтобы просыпаться бодрым, рассказала студентка первого курса медицинского института ПетрГУ Диана Алексеевна Филатова.

«Заведите 2 будильника», — посоветовала будущий врач и объяснила, зачет это нужно сделать.