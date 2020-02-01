Зеркальная дата 02.02.2020, которая наступит завтра, поможет разбогатеть

Второго февраля 2020 года откроется уникальный энергетический портал, такое событие случается раз в тысячелетие, утверждают нумерологи.

2 февраля 2020 года наступит самый важный день в истории, с точки зрения нумерологии. Симметричная дата может дать старт новой денежной энергии, которой хватит не только вам, но и всему вашему роду, будущим поколениям, вперёд на тысячелетие, обещают нумерологи.

В нумерологии Пифагора, цифра "2" символизирует энергию во всех смыслах этого слова. Число является зеркальным, поэтому важно заложить в этот день правильную энергию, так как какую энергию в этот день заложишь, то и получишь в ответ, пишет "SMNews".

Чтобы достичь успехов как в продвижении по карьерной лестнице, так и в личной жизни или в вопросах финансов, необходимо придерживаться в это воскресенье определенных правил, пишет "Pronedra.ru". Нумерологи советуют быть завтра терпеливыми, ни с кем не ругаться, верить в себя, доверять своим инстинктам и ясно выражать то, чего вы хотите в жизни, и самое важное — сосредоточиться на этих целях.

02.02.2020 сделайте инвестицию или начните бизнес. В этот день можно дать старт какому-то новому процессу приумножения денег. Найдите новый успешный продукт для перепродажи, придумайте идею, которая начнёт быстро приносить деньги, продумайте, куда можно вложить деньги эффективно и сделайте первый взнос, уверяют в "SMNews".

В воскресенье не стоит сидеть дома. Сходите в театр, на концерт, посетите популярную выставку, почувствуйте энергию красоты, успеха. Важно быть там, где соберутся успешные люди с высоким уровнем дохода. Необходимо, чтобы люди, окружающие Вас, были в хорошем настроении, являлись здоровыми, весёлыми и радостными.

Если у вас есть возможность, проведите этот день на природе, например, устройте себе прогулку в лесу или находитесь рядом с источником воды. Земля и вода в совокупности положительно воздействует на наши физиологические и психические процессы.

Нельзя 02.02.2020 делать большие покупки, которые ударяют по вашему бюджету и потом также потребуют вложений, например, нельзя покупать автомобиль.