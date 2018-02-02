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Новости. Криминал
17:40, 02 Февраля 2018

Жажда выпить привела жителя Карелии на скамью подсудимых

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В Кеми мужчина схватил в магазине бутылку водки и убежал, теперь ему грозит 4 года лишения свободы, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувший четверг 1 февраля в 17:00 32-летний житель Кеми, находясь в помещении сетевого магазина города на Пролетарском проспекте, совершил открытое хищение.

Мужчина схватил бутылку водки на глазах окружающих и убежал.

По сигналу тревожной сигнализации на объект была направлена группа задержания.

Выяснив приметы, бойцы Росгвардии задержали подозреваемого на улице Мосорина. Похищенное находилось при нём.

Группа задержания передала подозреваемого полицейским.

Максимальное наказание за открытый грабеж - лишение свободы на срок до четырех лет.

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Комментарии

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циник
2018-02-02 19:01:57
Действительно жажда. Хотя из новости непонятно, успел выпить или нет. Ловите лайфхак. За 5 минут до 22.00 заходишь в магазин выпиваешь и свободно уходишь.
кир
2018-02-02 18:38:42
Нельзя четыре года.
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