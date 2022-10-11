Житель Карелии избил семейную пару початой бутылкой водки

В Беломорске вечеринка закончилась дракой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило два заявления об умышленном причинении вреда здоровью. В обоих случаях пострадавшие обвиняли одного и того же мужчину. В обстоятельствах происшествия разобрался участковый.

На улице 38-летняя горожанка повстречала незнакомца, которого пригласила домой в гости. К ним присоединился 34-летний сожитель беломорчанки.



Общение сопровождалось употреблением спиртного. Но вскоре новый собеседник чем-то не угодил паре, его выгнали из дома. Хозяева уснули.

Однако недавний знакомый вернулся, чтоб забрать свой алкоголь. Разгорелся конфликт. По версии дознания, 37-летний визитер схватил наполовину полную бутылку водки и нанес удары обоим собутыльникам. Вред здоровью квалифицировали как легкий.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.