Житель Карелии угрожал работникам больницы "ножом"

Мужчина держал в руках предмет, похожий на нож, и угрожал физической расправой сотрудникам Беломорской ЦРБ, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшую субботу, 7 сентября, около 22.00 сработала тревожная сигнализация в Беломорской ЦРБ. Причиной вызова стал агрессивный мужчина, который держал в руках похожий предмет, на нож, и угрожал физической расправой медицинскому персоналу и работникам охраны больницы. Правонарушитель также имел все признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники вневедомственной охраны надели на мужчину наручники.



В ходе установления личности задержанного росгвардейцы выяснили, что гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

Жителя Беломорска передали сотрудникам полиции.