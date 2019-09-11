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Новости. Происшествия
15:20, 11 Сентября 2019
фото: © AP Photo/Walter Astrada

Житель Карелии угрожал работникам больницы "ножом"

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Мужчина держал в руках предмет, похожий на нож, и угрожал физической расправой сотрудникам Беломорской ЦРБ, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшую субботу, 7 сентября, около 22.00 сработала тревожная сигнализация в Беломорской ЦРБ. Причиной вызова стал агрессивный мужчина, который держал в руках похожий предмет, на нож, и угрожал физической расправой медицинскому персоналу и работникам охраны больницы. Правонарушитель также имел все признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники вневедомственной охраны надели на мужчину наручники. 

В ходе установления личности задержанного росгвардейцы выяснили, что гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

Жителя Беломорска передали сотрудникам полиции.

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