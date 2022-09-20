Житель Пудожского района попался в Петрозаводске на краже водки и колбасы

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Петрозаводска расследует уголовное дело о краже в отношении 28-летнего жителя Пудожского района. По данным правоохранительных органов, мужчина попытался вынести из магазина бутылку водки и палку колбасы. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в полицию Пудожского района поступило заявление от работников одного из сетевых магазинов. Один из покупателей открыто похитил бутылку крепкого алкоголя. Продавец пыталась его остановить, однако злоумышленник скрылся. Ущерб составил почти 600 рублей. Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 32-летний пудожанин. Мужчина признал вину, обязался возместить ущерб. Возбуждено и расследуется уголовное дело о грабеже.

Наконец, кражу техники из петрозаводского магазина раскрыли сотрудники уголовного розыска. Они выяснили, что 33-летняя горожанка похитила устройство для игровой приставки стоимостью почти семь тысяч рублей. Женщина вынесла товар незаметно от продавцов и продала его. Вырученные деньги потратила на себя.

По ч. 1 ст. 158 УК РФ возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба МВД Карелии.