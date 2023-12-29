Жителей Калевальского района позвали сразиться в самую народную игру севера Карелии

В понедельник, 8 января, в Калевале пройдут соревнования по игре кююккя.

Власти Калевальского района республики в социальной сети пригласили всех на рождественские соревнования по народной игре кююккя.



Игры стартуют 8 января, в 10.00, на площадке за Домом культуры по улице Советской.



Регистрация участников с 09.30 - 09.45. Все подробности - по ссылке.