Жителей Калевальского района позвали сразиться в самую народную игру севера Карелии

В понедельник, 8 января, в Калевале пройдут соревнования по игре кююккя.
Власти Калевальского района республики в социальной сети пригласили всех на рождественские соревнования по народной игре кююккя.
Игры стартуют 8 января, в 10.00, на площадке за Домом культуры по улице Советской.
Регистрация участников с 09.30 - 09.45. Все подробности - по ссылке.
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