Жителей Карелии без судимостей приглашают на службу во вневедомственную охрану Росгвардии

Росгвардия Карелии сообщила о наборе на службу во вневедомственную охрану.
Открыт набор на службу во вневедомственной охране карельской Росгвардии. От кандидатов требуются:
– наличие образования не ниже 11 классов;
– возраст от 18 до 35 лет, прохождение службу в армии;
– отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;
– способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника росгвардии.
Сотрудникам гарантируются стабильная и своевременная зарплата, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для служащего и одного члена семьи и бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.
Информацию о поступлении на службу можно получить по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.
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