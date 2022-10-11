Жителей Карелии без судимостей приглашают на службу во вневедомственную охрану Росгвардии

Росгвардия Карелии сообщила о наборе на службу во вневедомственную охрану.

Открыт набор на службу во вневедомственной охране карельской Росгвардии. От кандидатов требуются:

– наличие образования не ниже 11 классов;

– возраст от 18 до 35 лет, прохождение службу в армии;

– отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

– способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника росгвардии.

Сотрудникам гарантируются стабильная и своевременная зарплата, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для служащего и одного члена семьи и бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Информацию о поступлении на службу можно получить по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.