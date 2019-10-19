Жителей Карелии просят не стрелять по медведям и волкам в населенных пунктах

Участились случаи выхода волков и медведей в населенные пункты Карелии.

В паблике "ВКонтакте" "Республика Карелия" сообщается, что стрельба из оружия в населенных пунктах запрещена законом и влечет за собой административную ответственность.

Полномочия охотинспекторов Минприроды распространяются на охотничьи угодья и среду обитания животного мира. Поэтому они принимают участие в организации охоты на животных, угрожающих безопасности людей, совместно с правоохранительными органами. Право применять оружие в населенных пунктах есть у сотрудников полиции.

В случае крайней необходимости, если возникает угроза жизни человека, которая не может быть устранена иными средствами, в соответствии с нормами федерального законодательства возможно применение охотничьего оружия для устранения опасности.

Важно: ни при каких обстоятельствах нельзя подкармливать диких животных, оставлять неубранный урожай, так как животные инстинктивно возвращаются в места прикорма.

Сообщить о встрече с диким животным можно по единому номеру 8(921) 457-13-18.