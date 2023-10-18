Жители 10 улиц в историческом центре Петрозаводска остались без света

В полдень 20 октября в центре карельской столицы произошла коммунальная авария.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба столицы Карелии, 20 числа в 12.00 из-за повреждений на сетях в зоне ответственности «ОРЭС-Петрозаводск» выключился свет в домах по улицам:



Андропова, Германа Титова, Дзержинского, Еремеева, проспекту Карла Маркса, Кирова, Куйбышева, проспект Ленина, Пушкинской, Свердлова.



Информации о том, когда электричество вернется к людям, пока нет.