Жители Карелии останутся без аналогового телевидения с 10 января 2019 года

Передачу аналогового телевизионного сигнала в Карелии прекратят с 10 января 2019 года.

Как рассказал на пресс-конференции в правительстве Карелии директор Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Карелии Владимир Большаков, аналоговый телесигнал будет работать до 10 января, с 10 начнется поэтапное отключение передатчиков.

По данным РТПЦ, для цифрового вещания в Карелии построено 47 передатчиков, которые осуществляют вещание пакетов первого мультплекса (10 общероссийских телеканалов: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр) с охватом 98,12% населения Карелии.

В Петрозаводске уже ведется вещание второго мультиплекса (в него входят РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, НТВ Плюс Спорт, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ) с охватом 52% жителей города. В других населенных пунктах эти каналы появятся уже в следующем году.

Для приема сигнала для телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2 необходима лишь антенна. Для старого аналогового телевидения кроме антенны нужна специальная цифровая приставка.