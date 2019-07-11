Жители Карелии получат новые по форме налоговые уведомления, сообщает Минфин

Как сообщает министерство, в ближайшее время жители Карелии получат новые по форме уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год.

В этом году форма документа будет отличаться от той привычной, которую граждане получали ранее. Новые налоговые уведомления утверждены приказом ФНС России и вступили в силу с 1 июля.

Теперь в уведомлении будет дана информация только о том имуществе, по которому исчислен налог. Раньше в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика

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