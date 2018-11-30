15:28, 30 Ноября 2018
Жители Карелии смогут получить часть пенсии до наступления пенсионного возраста
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Повышение пенсионного возраста не помешает многим жителям Карелии начать получать накопительную часть пенсии по старым правилам: с 50 лет -женщинам и с 55 лет – мужчинам.
Повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года не отменяет ранее действовавших условий, связанных с накопительной частью пенсии.
Ее по–прежнему будут выплачивать в северных регионах с 50 или 55 лет, в остальных с 60 или 65 лет. А выплаты основной – страховой – части пенсии начнутся при достижении уже повышенного пенсионного возраста.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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