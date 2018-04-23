Жители Карелии смогут узнать о пенсионных накоплениях по "горячей линии"

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В отделении Пенсионного фонда Карелии пройдет "горячая линия", сообщили в пресс-службе отделения.
Во вторник, 24 апреля, в отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных накоплений.
На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, кто имеет право на пенсионные накопления, в какие сроки нужно обращаться за выплатой, ответит начальник отдела организации персонифицированного учета и процесса инвестирования Виктория Анатольевна Зубцовская.
Звоните 24 апреля с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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