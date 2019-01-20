Жители Нюхчи создали инициативную группу по развитию села

Встреча в сельском клубе прошла под контролем полиции.

В селе Нюхча Беломорского района Карелии в воскресенье, 20 января, прошла встреча жителей, которую организовали местные активисты, выступающие за сохранение сельской школы. В нюхотском клубе собрались 90 человек, которые единогласно решили создать инициативную группу по развитию старинного поморского села.

Как рассказала «Столице на Онего» одна из организаторов встречи, многодетная мать Светлана Попова, инициативная группа – это неформальное объединение, которое займется подготовкой обращений и предложений к органам местного самоуправления Беломорского района и республиканским властям. В группу вошли 11 человек, за каждого из которых голосовали все участники встречи.



На встрече жителей Нюхчи. Фото: Светлана Попова

По словам Поповой, жителей Нюхчи беспокоит не только судьба школы, где сегодня учатся 20 детей, но и состояние сельского моста и автомобильной дороги, соединяющей отдаленный населенный пункт с районным центром, а также вопросы утилизации бытового мусора. Эти и другие проблемы жители поморского села намерены поднять на встрече с администрацией Беломорского района, которая предположительно должна состояться в Нюхче в начале февраля.

Напомним, местные активисты планировали провести 20 января собрание жителей села. Однако за несколько дней до этой встречи в село приехал глава Беломорского района Алексей Уханов и предупредил организаторов собрания, что оно не законно. Как пояснил районный глава, собрание в сельском клубе попадает под действие федерального законодательства, регламентирующего проведение публичных мероприятий, поэтому жители Нюхчи должны были подать уведомление о предстоящей встрече в Сумпосадское сельское поселение, к которому относится Нюхча, за десять дней до указанной даты. Уханов убедил сельских активистов перенести собрание на февраль и обсудить вместе с районными властями не только судьбу школы, но и другие проблемы отдаленного поморского села.

Тем не менее, встреча местных жителей в сельском клубе 20 января все-таки состоялась, но прошла она под контролем полиции. В присутствии сотрудников правоохранительных органов, которые вели запись этой встречи, обсуждать свои проблемы нюхчане не стали.