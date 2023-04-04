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Жители Петрозаводска могут существенно сэкономить на коммунальных платежах

Новости. Общество
17:03, 11 Января 2023

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Значительная экономия на коммунальных платежах возможна при покупке квартир в новых жилых комплексах, построенных компанией «Баренц Групп», рассказываем – как это происходит.

Покупая квартиру в новых жилых комплексах от строительной компании «Баренц Групп», таких как «TALOJÄRVI» город у воды и Жилой Дом «Onegin», жильцы получают возможность существенно экономить на коммунальных платежах.

По оценкам специалистов и опыту тех, кто уже живет в домах, построенных «Баренц Групп», экономия в среднем составляет 30–35% по сравнению с обычным жильем, подключенным к городским сетям.

Первое и самое главное, — все новые дома компании «Баренц Групп» оснащены крышной газовой котельной. На сегодня газ — самое доступное топливо на территории России. Стоимость одной Гкал тепловой энергии, полученной от газовой котельной установки, существенно ниже цены покупки Гкал тепловой энергии, приобретаемой у поставщиков из централизованных сетей отопления.

Для новоселов это и меньшие счета на отопление (не нужно оплачивать теплопотери и эксплуатацию самих сетей), и свой режим тепла в доме — не нужно платить за отопление улиц при теплой погоде. И отсутствие плановых и внеплановых отключений горячей воды — горячая вода у жильцов своя.

Контролировать расход тепловой энергии помогают индивидуальные счетчики тепла, которыми оборудована каждая квартира.

Все радиаторы в квартирах оснащены ручными регуляторами тепла. При необходимости в каждом помещении можно поддерживать свой микроклимат.

Также важно отметить, что сама технология строительства домов в «Баренц Групп» является энергоэффективной. Это монолитные дома с внешним утеплением.

В местах общего пользования установлены приборы со встроенными датчиками движения, что позволяет экономить траты на общедомовые нужды.

Посмотреть демонстрационную квартиру от застройщика «Баренц Групп» и задать все интересующие вопросы можно, позвонив по телефону 331-331. 

Выбрать комплекс и посмотреть квартирографию можно на сайте barenz.group

 Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353459 / ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

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