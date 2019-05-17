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Новости. От читателей
07:15, 17 Мая 2019
фото: А. Ваганов / ТАСС

Жители поселка Карелии могут лишиться последних денег из-за удаленного центра занятости

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Читательница "Столицы на Онего" обратилась в редакцию с просьбой помочь.

Женщина рассказала, что проживает в одном из поселков Пряжинского района, когда предприятие, где она работала, закрылось, то люди остались на улице. Все встали на учет как безработные в местную службу занятости.

Для того, чтобы состоять на учете и ежемесячно получать денежную помощь, необходимо посещать центр занятости два раза в месяц для перерегистрации.

"В месяц я получаю меньше 10 тысяч. На дорогу приходится тратить около 2 тысяч рублей, чтобы добраться до центра занятости. Приходится ехать с пересадками. Иногда рейсы отменяют. А такси - слишком дорого. Если не приехать в назначенный день, можно лишиться выплат. Раньше пройти ежемесячную перерегистрацию можно было, помимо Пряжи, в Чалне и Эссойле. Сейчас (с 1 апреля) нельзя. Ездить в Пряжу два раза в месяц – очень накладно. Как жить на 8 тысяч? Кто-то может сказать – иди работай. Я бы с радостью, но в нашем поселке рабочих мест нет, а у меня ребенок, хозяйство. Куда я поеду? Хочется, чтобы в администрации района как-то решили проблему с перерегистрацией. Вновь открыли мобильные пункты», - рассказала местная жительница.

Отметим, что согласно ч.3. ст.35 закона "О занятости населения в РФ", выплату пособия могут приостановить, если безработный не явится на перерегистрацию в указанную дату.

В центре занятости Пряжинского района прокомментировали ситуацию.

"Безработные приезжают на перерегистрацию в Пряжу. Перерегистрация проходит по месту расположения службы занятости. Так было всегда. У нас были возможности выезжать в район. Мы ездили туда с целью предложить людям работу, чтобы они на месте могли посмотреть, какие есть вакансии. В том числе, конечно, проводили и перерегистрацию. Сейчас нет возможности ездить. Если она появится, мы возобновим выезды", - ответили в службе занятости района.

Пока ситуация никак не решается.

И жителям деревень, видимо, еще долго придется часть единственного дохода отдавать на дорогу и существовать на оставшиеся деньги.

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