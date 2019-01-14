Жителя Карелии с сильными ожогами доставили на вертолете в Санкт-Петербург

Мужчина, у которого обожжено 30% тела, будет проходить дальнейшее лечение в городе на Неве, сообщили в национальной службе санавиации.

В минувшее воскресенье 13 января на вертолете санавиации из Республиканской больницы им. В.А.Баранова в Петрозаводске в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе (СПб) для дальнейшего лечения доставили 42-летнего мужчину с ожогами спины, ягодиц, левой верхней конечности - обожжено 30% поверхности тела.