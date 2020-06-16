Жителя Петрозаводска арестовали по обвинению в педофилии

По версии следствия, мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в настоящее время в Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, проживая в Петрозаводске, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является дочерью его сожительницы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.