Жителя Петрозаводска арестовали по обвинению в педофилии

По версии следствия, мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.
Как сообщили в Следкоме Карелии, в настоящее время в Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.
По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, проживая в Петрозаводске, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является дочерью его сожительницы.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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