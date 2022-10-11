Жителям Карелии предлагают поросят из колонии

Заключенные сегежской колонии разводят и продают поросят, сообщили в УФСИН Карелии.

Администрация колонии №7 предлагает купить живых поросят в возрасте до месяца весом от четырех до восьми килограммов.



В ИК-7 работает участок животноводства, где разводят и продают поросят, а также свинину.



Отметим, исправительная колония расположена на улице Лейгубской в городе Сегежа.