Жителям Карелии предлагают поросят из колонии

Заключенные сегежской колонии разводят и продают поросят, сообщили в УФСИН Карелии.
Администрация колонии №7 предлагает купить живых поросят в возрасте до месяца весом от четырех до восьми килограммов.
В ИК-7 работает участок животноводства, где разводят и продают поросят, а также свинину.
Отметим, исправительная колония расположена на улице Лейгубской в городе Сегежа.
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