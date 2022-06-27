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Жителям Карелии станет проще следить за работой власти

Новости. Общество
09:51, 05 Июля 2022
фото: © с сайта Госдумы

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Новый законопроект обяжет госорганы создавать и вести официальные страницы в соцсетях и публиковать там актуальную информацию

В Карелии почти все министерства и управления имеют свои аккаунты в популярных в регионе соцсетях и телеграмме. Новый закон упорядочит деятельность этих пабликов и обяжет их поддерживать оперативную обратную связь с подписчиками.

Согласно новому документу, органы власти к 1 декабря этого года должны создать официальные паблики, в которых будет описание деятельности учреждения, его целей и задач.

«Присутствие и активное участие органов власти в социальных сетях позволит жителям республики наладить диалог с государством без рамок и формальностей. ЦУР РК постоянно работает над улучшением взаимодействия власти с гражданами через паблики, личные страницы и персональные сообщения. Поэтому, я считаю законодательную инициативу новым витком в развитии отношений чиновников и граждан», — отметил заместитель руководителя Центра управления регионом Рустам Раджабов.

Активная работа с госпабликами ведётся через Центры управления регионом. Именно они помогали в создании инициативы. По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, разработанные организацией предложения были учтены при составлении законопроекта:

«В частности, эксперты предложили размещать в госпабликах не только официальную информацию. Это позволит готовить и публиковать неформальный, полезный, интерактивный и даже развлекательный контент. Например, в паблике города можно провести викторину на знание истории: к работе администрации это прямого отношения не имеет, но интересный контент позволяет вовлекать жителей, наращивать подписчиков».

Цель законопроекта — получение гражданами актуальной информации на привычных большинству интернет-платформах, возможность подавать жалобы и получать ответы о работе власти.

По данным АНО «Диалог Регионы», на сегодняшний день насчитывается 72 тысячи госпабликов с общей аудиторией 47 млн человек. Потенциальный объём — 150 тысяч учреждений, страницы которых должны появиться в социальных сетях.

По словам начальника отдела по развитию Госпабликов Дениса Зацепина, главной площадкой для таких страниц был и остаётся «ВКонтакте». К слову, самая популярная в республике соцсеть.

На сегодняшний день во ВКонтакте зарегистрированы почти 50 тысяч госпабликов. В «Одноклассниках» 17 тысяч, в Telegram 5 тысяч. Ожидается, что ситуация останется схожей и в будущем, с возможным ростом аудитории Telegram. 

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