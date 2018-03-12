Жительница карельской глубинки пожаловалась на управляющую компанию большому чиновнику и на второй день впервые увидела в подъезде уборщицу

Жительница Лахденпохьи рассказала чудесную историю о том, как сходила на прием к заместителю губернатора – реакция на жалобу последовала незамедлительно.

"3 марта в единый день приема граждан я обратилась к Ю.А.Шабанову (представитель главы Карелии в Законодательном собрании, заместитель главы) с жалобой на работу управляющей компании, - рассказала жительница в группе "Лахденпохья навсегда". - Он пообещал, что представители Госкомитета по жилищному надзору проведут проверку работы ООО "Жилсервис" в доме № 15 по Красноармейской.

Каково же было удивление жителей этого дома, когда 5 марта две девушки стали проводить генеральную уборку всех мест общего пользования, чего УК не делала со дня начала управления нашим домом. Как только начинаешь обращаться в Жилинспекцию, В.П. Горбунов начинает что-то делать, начинает чистить крыльцо, придомовую территорию в 10 часов утра, подметает лестничную клетку. Как только затишье - В.П. Горбунов отдыхает".