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Новости. Общество
07:25, 12 Марта 2018

Жительница карельской глубинки пожаловалась на управляющую компанию большому чиновнику и на второй день впервые увидела в подъезде уборщицу

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Жительница Лахденпохьи рассказала чудесную историю о том, как сходила на прием к заместителю губернатора – реакция на жалобу последовала незамедлительно.

"3 марта в единый день приема граждан я обратилась к Ю.А.Шабанову (представитель главы Карелии в Законодательном собрании, заместитель главы) с жалобой на работу управляющей компании, - рассказала жительница в группе "Лахденпохья навсегда". - Он пообещал, что представители Госкомитета по жилищному надзору проведут проверку работы ООО "Жилсервис" в доме № 15 по Красноармейской.

Каково же было удивление жителей этого дома, когда 5 марта две девушки стали проводить генеральную уборку всех мест общего пользования, чего УК не делала со дня начала управления нашим домом. Как только начинаешь обращаться в Жилинспекцию, В.П. Горбунов начинает что-то делать, начинает чистить крыльцо, придомовую территорию в 10 часов утра, подметает лестничную клетку. Как только затишье - В.П. Горбунов отдыхает".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-03-12 10:53:06
В.П Горбунов не работает, а пороть надо жителей. ну-ну :)
Горожанин
2018-03-12 10:07:31
Пороть надо жителей, это точно! Ничего не знают и знать не хотят. У них же с УК договорные отношения - деньги платят, а работу потребовать не могут? Губернатор должен?! Губернатор другими делами заниматься должен, а не этой фигней!
Беня
2018-03-12 11:01:53
Горожанин, вы хотите сказать единый день приема граждан это фигня? А каким делами должен заниматься представитель губера? Списочек можете огласить? Вдруг они там сидят и вытаращив глаза от натуги, мучительно думают, как бы им не фигней заниматься :)
Горожанин
2018-03-12 11:40:52
Беня, именно это и хотел сказать. Эти вопросы должны решаться в рабочем порядке, без всяких специальных "единых дней приема". Наверняка эти граждане договор с УК в глаза не видели. Так научить надо отношениям с УК! Уборщица через месяц исчезнет (зуб даю!) - опять на прием "в единый день"?! Работать надо с гражданами, и это задача других чиновников, на местах. В нашем доме все работы УК совет дома визирует, и фиг они что получат за невыполненную по договору работу. Просто и эффективно!
кир
2018-03-12 09:06:23
Пороть, только пороть. Нечего заигрывать с ними.
nae
2018-03-12 09:48:13
кир, правильно! Это ж если не пороть, то жители совсем распояшутся, начнут к чиновникам ходить, про проблемы рассказывать, работать заставлять, все время напоминать какая ж... кругом, а не райские сады (потемкинские деревни). А порка - да, пыл то поубавит, да и заживем спокойнее.
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