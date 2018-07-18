Жительница Петрозаводска получила "безымянный" счет за вывоз отходов

В квитанции за вывоз мусора жительница Петрозаводска увидела долг, к которому "непонятно кто" причастен.

"Странную" квитанцию в редакцию "Столицы на Онего" прислала одна из читательниц издания.

"Получила квитанцию за июнь 2018 года за вывоз отходов. Адрес есть, а кто плательщик "неизвестно". Еще и задолженность за май образовалась – "неизвестно", кто не оплатил. Номеров телефонов в квитанции нет. А чтобы неизвестное лицо получило ФИО, надо ехать в контору. Вот так живем в век глобальной компьютеризации", - пишет женщина.