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25.06.2021 19:04

Журналист Иван Голунов на лекции в Карелии рассказал, что является вепсом по национальности

Новости. Общество
16:48, 26 Июня 2021
фото: City News Moskva / Global Look Press

Известный журналист-расследователь, выступая в Петрозаводске, объяснил, что его связывает с Карелией.

«Карелия для меня немножко близка, потому что у меня одна из моих родственных линий происходит из тверских карел. В переписи 2010 года я, собственно, указал национальность как вепс», - поделился Иван Голунов.

Известный репортер приехал в Петрозаводск по приглашению «Agriculture club» и выступил сегодня на интеллектуальном пикнике «Баркемп» с онлайн лекцией о независимой журналистике.

Напомним, летом 2019 года полицейские подбросили наркотики Ивану Голунову. Журналист был задержан, но затем освобожден. Уголовное дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Пять бывших полицейских, подбросивших наркотики репортеру, были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-06-26 17:28:19
Почему не бурят ?
театральный критик
2021-06-26 17:10:27
Врет. Вепсы не употребляют вещества, которые у него на физиономии отпечатаны.
кир
2021-06-26 17:32:46
театральный критик, согласен.
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