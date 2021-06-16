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Зюганов: «Чем больше избирателей придет на выборы, тем сложнее будет жульничать»

Новости. Политика
11:05, 17 Июня 2021
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в преддверии выборов дал большое интервью газете «Коммерсант».

На вопрос об электоральной поддержке КПРФ Геннадий Зюганов ответил, что избиратель компартии значительно помолодел – за коммунистов голосуют люди в возрасте 25-45 лет:

«У нас электорат очень многочисленный и широкий. Самая массовая часть нашего электората – это люди 25-45 лет. Главное, чтобы люди не отсиделись в этот раз по углам, не поддались пораженческим заклинаниям, будто от них ничего не зависит и голосовать бессмысленно. Ведь тех, кто во время опросов заявляет о своем неприятии нынешней социально-экономической ситуации, гораздо больше, чем тех, кто голосует против ответственных за эту ситуацию. Причина очевидная: даже среди недовольных еще очень сильна апатия, не позволяющая сделать решительный шаг к переменам, которых они сами хотят. Чем больше избирателей придет на выборы, тем сложнее будет жульничать».

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Комментарии

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елпидифор
2021-06-17 12:05:57
Если бы компартия с ее лозунгами о социальной справедливости отреклась от эпохи большевизма и самого дядюшки Зю, то я бы за нее. может быть, и проголосовал. Хотя все равно - выбор, как три вакцины от ковида, у нас предрешен.
User
2021-06-17 11:42:15
Лохотрон на пеньках и лавочках.
кир
2021-06-17 12:05:22
User, а тебе чего надо, сторожу, свалившему в другой регион? Ему хочется ныть, - сказал кот. Ныть на смене.
Саныч
2021-06-17 11:35:35
Болтун.
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