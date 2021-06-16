Зюганов: «Чем больше избирателей придет на выборы, тем сложнее будет жульничать»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в преддверии выборов дал большое интервью газете «Коммерсант».

На вопрос об электоральной поддержке КПРФ Геннадий Зюганов ответил, что избиратель компартии значительно помолодел – за коммунистов голосуют люди в возрасте 25-45 лет:

«У нас электорат очень многочисленный и широкий. Самая массовая часть нашего электората – это люди 25-45 лет. Главное, чтобы люди не отсиделись в этот раз по углам, не поддались пораженческим заклинаниям, будто от них ничего не зависит и голосовать бессмысленно. Ведь тех, кто во время опросов заявляет о своем неприятии нынешней социально-экономической ситуации, гораздо больше, чем тех, кто голосует против ответственных за эту ситуацию. Причина очевидная: даже среди недовольных еще очень сильна апатия, не позволяющая сделать решительный шаг к переменам, которых они сами хотят. Чем больше избирателей придет на выборы, тем сложнее будет жульничать».

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