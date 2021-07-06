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Змея из унитаза укусила сидевшего в туалете пенсионера

Новости. Происшествия
21:30, 06 Июля 2021
фото: ©Столица на Онего

Питон пробрался в квартиру пострадавшего по канализационным трубам.

Пенсионер из австрийского города Грац оказался жертвой нападения змеи в собственном туалете. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Sky News, 65-летний мужчина сидел на унитазе и ощутил укус в области гениталий. В чаше унитаза пенсионер обнаружил полутораметрового сетчатого питона.

Как выяснилось, змея пробралась в квартиру пострадавшего по канализационным трубам. Питон принадлежал другому жильцу этого же дома, и вызванный на место происшествия специалист по рептилиям извлек змею из унитаза и передал ее владельцу. Причиненное пенсионеру ранение оказалось незначительным.   

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