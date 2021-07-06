Змея из унитаза укусила сидевшего в туалете пенсионера

Питон пробрался в квартиру пострадавшего по канализационным трубам.

Пенсионер из австрийского города Грац оказался жертвой нападения змеи в собственном туалете. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Sky News, 65-летний мужчина сидел на унитазе и ощутил укус в области гениталий. В чаше унитаза пенсионер обнаружил полутораметрового сетчатого питона.

Как выяснилось, змея пробралась в квартиру пострадавшего по канализационным трубам. Питон принадлежал другому жильцу этого же дома, и вызванный на место происшествия специалист по рептилиям извлек змею из унитаза и передал ее владельцу. Причиненное пенсионеру ранение оказалось незначительным.