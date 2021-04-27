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30 апреля — последний день подачи деклараций о доходах

Новости. Общество
10:30, 28 Апреля 2021
фото: © УФНС по РК
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Налоговики Карелии напоминают, кому необходимо отчитаться в срок.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо до 30 апреля 2021. Сделать это надо тем, кто в минувшем году продавал недвижимость, транспорт и землю, находившиеся в собственности меньше минимального срока владения, получал доходы от сдачи имущества в аренду, недвижимость в дар не от близких родственников или доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Самый простой и удобный способ заполнения и отправки декларации — в режиме онлайн через Личный кабинет налогоплательщика. Получить пароль от сервиса можно в налоговой инспекции или использовать аккаунт портала Госуслуг. Напомним, что уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

Предельный срок подачи декларации — 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Подать декларацию 3-НДФЛ для получения вычетов можно в любое время в течение года.

Получить налоговый вычет станет проще

С 21 мая налогоплательщики смогут получить в упрощенном порядке имущественный и инвестиционный вычеты (по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств).

Пользователи, имеющие личный кабинет на сайте ФНС, смогут получить такие вычеты в два раза быстрее, без направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов. Требуемую информацию налоговые органы получат  банков, которые смогут подключиться к сервису с 21 мая. Как только сведения о налогоплательщика поступят  от банков, физлица будут проинформированы специальным сообщением в личном кабинете на сайте ФНС.

О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.

Следует отметить, что новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных, а также социальных (обучение, лечение)  налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ.

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