Глава Карелии вместе с военкомом республики проведут горячую линию

Руководитель региона Артур Парфенчиков вместе с военкомом республики Андреем Артемьевым ответят на самые актуальные вопросы жителей, в том числе о мерах поддержки семей мобилизованных и военнослужащих в зоне СВО.

Прямая линия состоится в среду, 9 ноября. Онлайн-трансляция будет доступна на странице главы Карелии, на телеканалах ОТР и Сампо 360º.

Жители республики могут прислать свои вопросы заранее в личные сообщения группы «Объясняем. Республика Карелия» или же задать их в ходе эфира. Начало прямой линии в 18.20.