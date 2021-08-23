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А вы собираетесь идти на выборы? (ОПРОС)

Новости. Политика
16:44, 25 Августа 2021
фото: фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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«Столица на Онего» решила узнать, собираются ли жители Карелии принять участие в голосовании на выборах в сентябре.

Меньше месяца осталось до больших выборов. 17, 18 и 19 сентября жители Карелии смогут принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания республики, а избиратели Петрозаводска и Кеми, кроме этого, смогут также определить новые составы городских советов.

А вы собираетесь идти на выборы?

Проголосовать в нашем опросе можно здесь.  

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