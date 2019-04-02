Аэропорт Петрозаводск возобновляет прямые авиарейсы в Сочи и Анапу

Прямые авиарейсы на российские южные курорты будут выполнятся с июня по сентябрь, сообщает правительство Карелии.

Так, в Сочи из Петрозаводска на самолете Sukhoi SuperJet 100 можно будет отправиться каждый вторник, начиная с 4 июня по 10 сентября.

В Анапу самолет будет летать по средам, начиная с 5 июня по 11 сентября. Билеты на рейсы, которые будет осуществлять авиакомпания "Северсталь", можно купить уже с 3 апреля.

Посмотреть подробное расписание по новому направлению и приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика (severstal-avia.ru).

Также информацию можно получить в Справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93