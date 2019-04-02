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Новости. Общество
13:14, 02 Апреля 2019
фото: pixabay

Аэропорт Петрозаводск возобновляет прямые авиарейсы в Сочи и Анапу

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Прямые авиарейсы на российские южные курорты будут выполнятся с июня по сентябрь, сообщает правительство Карелии.

Так, в Сочи из Петрозаводска на самолете Sukhoi SuperJet 100 можно будет отправиться каждый вторник, начиная с 4 июня по 10 сентября.

В Анапу самолет будет летать по средам, начиная с 5 июня по 11 сентября. Билеты на рейсы, которые будет осуществлять авиакомпания "Северсталь", можно купить уже с 3 апреля.

Посмотреть подробное расписание по новому направлению и приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика (severstal-avia.ru).

Также информацию можно получить в Справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93

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Комментарии

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zanoza
2019-04-02 14:02:47
Полетим к морю с международного аэропорта Петрозаводск :)
alex
2019-04-02 13:54:03
Так с апреля или с июня? Писатели, блин...
Алена
2019-04-02 14:18:40
alex, самолеты летать начнут с июня, а билеты купить можно, начиная с апреля. Всё понятно.
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