Аэропорт Петрозаводск возобновляет прямые авиарейсы в Сочи и Анапу

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Прямые авиарейсы на российские южные курорты будут выполнятся с июня по сентябрь, сообщает правительство Карелии.
Так, в Сочи из Петрозаводска на самолете Sukhoi SuperJet 100 можно будет отправиться каждый вторник, начиная с 4 июня по 10 сентября.
В Анапу самолет будет летать по средам, начиная с 5 июня по 11 сентября. Билеты на рейсы, которые будет осуществлять авиакомпания "Северсталь", можно купить уже с 3 апреля.
Посмотреть подробное расписание по новому направлению и приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика (severstal-avia.ru).
Также информацию можно получить в Справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93
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