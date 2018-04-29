Активисты "Голоса" наблюдают за выборами в Карелии

В трех районах республики в воскресенье проходят выборы.

По данным ЦИК Карелии, 29 апреля проходят дополнительные выборы депутата Совета Кеми по одномандатному избирательному округу № 8, выборы главы Кяппесельгского сельского поселения в Кондопожском районе и досрочные выборы главы Коткозерского сельского поселения в Олонецком районе.

Как сообщается на сайте движения в защиту прав избирателей "Голос", на местных выборах в Карелии уровень "досрочки" составил почти 5%.

На выборах главы Кяппесельгского сельского поселения в Карелии работают две избирательные комиссии и зарегистрировано всего 859 избирателей, из которых 40 проголосовали досрочно. При уровне досрочного голосования более 1%, по требованию наблюдателей или членов комиссии, производится отдельный подсчет "досрочных" бюллетеней.

По данным карельского Центризбиркома на 10.00 проголосовали 72 человека, из них 41 досрочно.