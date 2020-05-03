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Актриcа Татьяна Васильева рассказала о симптомах COVID-19

Новости. Общество
21:40, 03 Мая 2020
фото: Антон Тушин/ТАСС
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О симптомах заболевания Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Актриса в соцсетях сообщила, что у нее несколько дней подряд была температура в 37,5 – 37,8 градусов, после чего появился "кашель и странное жжение в глазах".

"Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах.Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий" , - отметила она.

"Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой. ⠀А сегодня утром мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на Covid придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе", - рассказала Васильева.

"Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя!" - заключила она.

 

 

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