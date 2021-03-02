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Актриса фильмов для взрослых поделилась опытом знакомств в интернете

Новости. Общество
23:30, 02 Марта 2021
фото: pixabay.com / StockSnap
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Американская актриса Дженис Гриффит (Janice Griffith) поделилась своим опытом знакомств в Интернете.

В беседе с корреспондентом GQ она также рассказала, какими качествами должен обладать ее идеальный мужчина, передает Лента.ру.

По словам Гриффит, когда она пользовалась приложением для знакомств Bumble, многие принимали ее аккаунт за фейковый и жаловались на него. То, что потенциальные партнеры считали ее профиль страницей мошенников, — один из "профессиональных рисков", с которым актрисе приходится сталкиваться при знакомстве в сети.

Кроме того, Гриффит отметила, что получает огромное количество сообщений от поклонников в соцсетях. Все они, по словам актрисы, либо очень отвратительные, либо отвратительные. К примеру, фанаты регулярно пишут ей странные и пошлые шутки. Гриффит заверила, что ее это совершенно не беспокоит, однако посоветовала читателям не использовать такую стратегию, если они хотят познакомиться с кем-то в сети.

Говоря о качествах идеального партнера, актриса подчеркнула, что он должен относиться к ее профессиональной деятельности без предубеждений. Для Гриффит также важно, чтобы ее возлюбленный был секс-позитивным человеком и не был собственником. "Если я усну на диване, он должен отнести меня в кровать и подоткнуть одеяло — думаю, это мой язык любви", — заключила она.

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