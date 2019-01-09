Актриса Глафира Тарханова искупалась в снегу после бани

Девушка поделилась видео, как она проводит свой последний день новогодних каникул и готовится к рабочей неделе.

Актриса, получившая популярность после участия в сериале "Измены", является поклонницей русских традиций. В своих социальных сетях она делится кадрами из путешествий по России, пишет Cosmopolitan.

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